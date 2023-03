Brisantes Statement! Real will sich in Barca-Prozess einschalten - Laporta poltert

Real Madrid will sich in einen möglichen Prozess gegen den FC Barcelona einschalten!

Dies gaben die Königlichen am Sonntag als Resultat einer außerordentlichen Versammlung des Vorstands bekannt: „Real Madrid bringt seine tiefe Besorgnis über die Schwere des Sachverhalts zum Ausdruck und bekräftigt sein volles Vertrauen in das Vorgehen der Justiz und wird zur Verteidigung seiner legitimen Interessen in dem Verfahren erscheinen, sobald der Richter es für die Geschädigten eröffnet.“

Barcelona wird seit Wochen von einem Korruptionsskandal verfolgt, am Freitag war es zur Anklage durch die spanische Justiz gekommen. Vereinspräsident Joan Laporta beteuerte bei Twitter die Unschuld seines Klubs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Seien Sie versichert“, erklärte er in Richtung der Fans: „Barca ist unschuldig in dem, was uns vorgeworfen wird und Opfer einer Kampagne gegen seine Ehrbarkeit, an der jetzt schon alle beteiligt sind. Keine Überraschung, wir werden Barca verteidigen und die Unschuld des Clubs beweisen.“

Laporta: „Viele werden sich korrigieren müssen“

Womöglich auch in Richtung Real fügte er an: „Viele werden sich korrigieren müssen.“

Worum geht es in dem Barca-Skandal? Die Anklage richtete sich gegen den Verein als juristische Person sowie gegen die ehemaligen Vereinspräsidenten Josep Maria Bartomeu und Sandro Rosell.

Hintergrund sind Millionen-Zahlungen bis ins Jahr 2018 an ein Unternehmen von Ex-Schiedsrichter Jose Maria Enriquez Negreira, der damals Vizepräsident des Schiedsrichter-Ausschusses CTA war. Der Vorwurf lautet auf „Korruption“, „Untreue“ und „gefälschte Unterlagen“.

Die Ermittler seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Beträge dazu dienten, Barça bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen. Das teilte eine Justizsprecherin mit. Zwischen 2001 und 2018 habe der Klub mehr als 7,3 Millionen Euro gezahlt. Barca bezeichnete solche Beraterdienste als „normal“.

Das steht in der Anklageschrift

Laut Negreira habe seine Firma den Verein mündlich darüber beraten, wie sich die Spieler gegenüber bestimmten Unparteiischen verhalten sollten. Im Interview mit dem Radiosender Cadena Ser sagte der 77-Jährige vor einigen Wochen, er habe den FC Barcelona als CTA-Vizepräsident bei keiner Entscheidung bevorzugt behandelt.