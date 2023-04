La Liga: Neue Vorwürfe gegen Robert Lewandowski - "Egoistisch" und "unverzeihlich"

Besonders eine Szene wird dem ehemaligen Bayern-Star im Nachhinein wahrscheinlich Kopfschmerzen bereiten: In der 77. Minute vergab Lewandowski die große Chance auf das 2:0, als er den Ball frei vor Atlético-Keeper Jan Oblak am Tor vorbeischob. Schlimmer noch: Er übersah Mitspieler Raphinha, der bei einem Pass ins leere Tor hätte einschieben können.

FC Barcelona: Lewandowski macht „untypische Fehler“

Seit drei aufeinanderfolgenden Spielen wartet Lewandowski nun auf einen eigenen Treffer in La Liga. Zuletzt traf er am 1. April beim 4:0-Sieg gegen Schlusslicht Elche doppelt.

Xavi verteidigt Lewandowski

Auffällig ist, dass Lewandowskis Torquote seit der WM im Dezember letzten Jahres deutlich nachgelassen hat. Vor dem Turnier in Katar hatte der Pole starke 13 Tore in 14 La-Liga-Spielen erzielt, aber seitdem nur noch vier weitere.

Auch der in der Torjägerliste Zweitplatzierte Karim Benzema erweist sich mit insgesamt 14 Toren nicht so treffsicher wie in der Vergangenheit. Demnach zeichnet sich in der spanischen Liga ein Schneckenrennen um die Torjägerkrone ab.