Hazard blickt auf Real-Zeit zurück: "Habe mich drei Jahre ausgeruht"

Denn der Belgier, für den Real 2019 115 Millionen Euro an die Blues überwies, erfüllte in der spanischen Hauptstadt nie die Erwartungen. In seinen vier Jahren bei den Blancos absolvierte der ehemalige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft lediglich 54 La-Liga-Partien, in denen ihm nur vier Treffer gelangen. Aus diesem Grund einigten sich beide Parteien Anfang Juni nach vier gemeinsamen Jahren auf eine vorzeitige Trennung.