"Er verblüffte alle": Wunderkind Yamal verzaubert Barcelona

Mit Noah Darvich schließt sich zur neuen Saison ein 16 Jahre altes deutsches Toptalent dem FC Barcelona an und könnte in Zukunft mit einem spanischen Wunderkind für Furore sorgen.

Die Marca war nach dem Debüt des Youngsters hin und weg: „Das Wunderkind von Barca schreibt Geschichte“, titelte die spanische Sportzeitung und führte weiter aus: „Er verblüffte alle. Er hat den Sprung im Alter von 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen geschafft, in einem Alter, in dem die meisten Spieler nicht einmal davon zu träumen wagen, in der ersten Liga zu spielen – und in dem wir Normalsterblichen uns noch nicht entschieden haben, was wir mit unserem Leben anfangen wollen.“