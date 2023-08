Sackgasse Barca - warum Barcelona mit seiner Transfer-Politik oft zum Karriere-Killer wird

Barcas Sparpolitik wird für viele Spieler zum Karriere-Killer

Eric García: Der Spanier kam zur Saison 2021/22 von Manchester City nach Barcelona. Damals hatte er als gefragter Nachwuchsspieler einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Dieser ist inzwischen auf die Hälfte gesunken, obwohl García immer noch erst 22 Jahre alt ist. Der Grund: Zwar wird García regelmäßig eingesetzt, eine uneingeschränkte Stammkraft ist er bei Barca aber nicht. In seiner ersten Saison kam er auf 36 Spiele (davon 26 in der Liga), in der vergangenen Saison waren es 32 (24 in der Liga). Dabei durfte er in der Rückrunde nur selten über die volle Distanz gehen.