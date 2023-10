FC Barcelona: Mit 17 Jahren! Marc Guiu feiert "das bestmögliche Debüt"

Zwei Ballkontakte zum Debüt-Treffer

Guiu, der im unweit entfernten Sant Celoni aufwuchs und im Alter von sieben Jahren in die Jugendschule des FC Barcelona wechselte, gehört in dieser Saison in der Regel zum Kader der U19, in der auch Deutschlands Sturm-Talent Noah Darvich spielt. In der Youth League traf der „klassische Neuner“ bereits, nun auch bei den Profis.