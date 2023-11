Alaba verrät seinen Lieblingsspieler der NFL - und sagt: "Natürlich verfolge ich Bayern München"

Beim NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts tummelte sich eine Vielzahl prominenter Gäste, darunter auch David Alaba! Im Interview mit SPORT1 hat der Real-Star seinen Lieblingsspieler verraten: Odell Beckham Jr.!

Alaba gilt als NFL-Fan, besuchte im vergangenen Jahr auch die Deutschland-Premiere in München: „Wenn es passt, bin ich da natürlich sehr gerne vor Ort. Letztes Jahr war es eine super Stimmung. Ich bin NFL-Fan und schaue mir das wirklich sehr gern an“, erklärte der 31-Jährige.

 00:35 David Alaba beim NFL-Game in Frankfurt: Diesem NFL-Star drückt er die Daumen

Alaba: „Wir sind voll auf Kurs!”

Am Samstagabend stand Alaba noch mit Real Madrid auf dem Rasen und konnte einen 5:1-Erfolg gegen den FC Valencia bejubeln. Die Königlichen stehen in der Tabelle aktuell „nur” auf Rang zwei - hinter der Überraschungsmannschaft aus Girona.

SPORT1: Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Saison?

Alaba: Wir stehen wirklich sehr gut da. In der Liga, aber auch in der Champions League sind wir voll auf Kurs. Bisher läuft’s wirklich sehr gut, aber es ist noch eine lange Saison vor uns. Wir wollen da weitermachen, wo wir am Wochenende aufgehört haben.

„Natürlich verfolge ich den FC Bayern“

SPORT1: Jude Bellingham spielt bislang eine hervorragende Saison. Wie ist Ihr Eindruck von ihm?

David Alaba: Natürlich sehr positiv. Jude ist ein super Junge, ein Weltklassespieler! Man konnte in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehen, was in ihm steckt und wie er uns verstärkt hat.

SPORT1: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Ihrem Ex-Verein, dem FC Bayern. Sie sind zwar im Pokal bereits ausgeschieden, liegen in der Liga und in der Champions League aber voll auf Kurs. Verfolgen Sie die Spiele des FC Bayern?

Alaba: Ja, natürlich verfolge ich Bayern München immer wieder. Und ja, es läuft wirklich sehr gut. Sie spielen bisher eine sehr gute Saison. Okay, der Ausrutscher im Pokal, aber in der Champions League sind sie wirklich voll dabei - und in der Liga auch!

SPORT1: Wer hat das größere Zeug, den Titel in der Champions League diese Saison zu holen? Real oder Bayern?