Bizarrer Körperkontakt! Rüdiger erneut mit kurioser Szene

Antonio Rüdiger hat einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Bei der Begegnung zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano (0:0) kam es kurz vor Spielende zu einer kleinen Rudelbildung - in die der DFB-Star maßgeblich verwickelt war.

Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit kämpften Rüdiger und Vallecano -Abwehrspieler Florian Lejeune an der Eckfahne um den Ball. Nachdem es dem deutschen Nationalspieler gelang, für die Königlichen eine Ecke herauszuholen, gerieten die beiden Spieler aneinander.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Rüdiger-Szene mit Folgen

Vallecano-Mitspieler eilten ihrem Kollegen zur Hilfe und lösten die hitzige Situation auf. Beide Spieler sahen vom spanischen Schiedsrichter Juan Martínez Munuera die Gelbe Karte - die für Rüdiger Folgen hat. Durch seine bereits fünfte Verwarnung in dieser Saison ist er im nächsten Spiel gegen den FC Valencia zum Zuschauen verdammt.

Rüdigers Aktionen gingen bereits in der Vergangenheit viral

Für Aufsehen sorgte Rüdiger in dieser Saison nicht das erste Mal. In den letzten Monaten trat der gebürtige Berliner häufig mit kuriosen Szenen in Erscheinung.