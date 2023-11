Dieser Real-Madrid-Star ist in der Form seines Lebens

Rodrygo sollte gar nicht spielen

Im elitären Kreis mit Ronaldo und Higuain

Rodrygo, der 2019 als großes Talent nach Madrid kam und anschließend sukzessive an die Stammelf herangeführt wurde, erzielte in den vergangenen drei Partien fünf Tore und schaffte es erstmals in seiner Laufbahn beim spanischen Hauptstadtklub, in drei aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen.