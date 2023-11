Handschlag verweigert? Wieder Wirbel um Lewandowski

Wirbel um Robert Lewandowski! Der FC Barcelona hat am Sonntag dank eines Doppelpacks des polnischen Stürmers mit 2:1 (0:1) gegen Deportivo Alaves gewonnen. Doch im Nachgang sorgte eine andere Aktion des Ex-Bayern-Stars für Aufsehen.

Beim Stand von 1:1 in der 72. Minute setzte Barcelonas Youngster Lamine Yamal zum Dribbling an, zog von der rechte Seite in den Strafraum und schoss ins kurze Eck. Alaves-Torwart Antonio Sivera konnte den Ball zur Ecke parieren.