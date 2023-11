Horror-Diagnose für spanischen Superstar bestätigt: Saison- und EM-Aus drohen

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt: Der spanische Nationalspieler Gavi hat sich beim 3:1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Georgien das Kreuzband gerissen. Der FC Barcelona gab die Diagnose am Montag bekannt, nachdem Spaniens Verband zuvor bereits von einer schweren Knieverletzung gesprochen hatte.

Wie Barca mitteilte, sei neben dem Kreuzband auch der Außenmeniskus in Mitleidenschaft gezogen worden. Der 19-Jährige werde in den nächsten Tagen operiert, eine Ausfallzeit nannte der Klub zunächst nicht.

Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung am Sonntag ohne Einwirkung eines Gegenspielers zugezogen, nun droht das Saison- und damit auch das EM-Aus.

Fans können sich direkt an Gavi wenden

Spanien war schon vor der Partie gegen Georgien für die Euro in Deutschland qualifiziert gewesen, Gavi wurde von Nationaltrainer Luis de la Fuente als einer von nur zwei Spielern, die zuvor nicht in der Startelf standen, nicht geschont.

In der spanischen Presse hatte die Verletzung für Bestürzung gesorgt, auch Gavis Teamkollegen waren entsetzt. Der Youngster ist sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den FC Barcelona von großer Bedeutung. Der Teenager ist nicht nur Stammspieler und Dauerbrenner, er gilt wegen seiner emotionalen Spielweise auch schon als Publikumsliebling.

In der Mitteilung, in der Barca die schwere Verletzung des Teenagers bekannt gab, ermöglichte der Verein seinen Fans auch, Gavi in einem Kommentarfeld eine ermutigende Nachricht zukommen zu lassen.