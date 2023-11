In die Wüste? Xavi reagiert Gündogan-Gerücht

Xavi reagiert auf Gündogan-Gerücht

Für den FC Barcelona geht es darum am Wochenende gegen Rayo Vallecano darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Coach Xavi muss sich im Vorfeld jedoch auch mit weniger erfreuliche Dingen in Bezug auf Ilkay Gündogan und Gavi auseinandersetzen.