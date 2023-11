Testspiel-Ärger um Barca-Stars: Schweigegeld für Lewandowski und Co.?

In Barcelona ist das nicht anders. Das aktuellste Beispiel ist der Kreuzbandriss von Wunderkind Gavi, in dessen Folge sich der Klub aus der katalanischen Hauptstadt laut der spanischen Zeitung Sport massiv beim spanischen Verband beschwerte. Es hätte keinen Grund gegeben, den 19 Jahre alten spanischen Nationalspieler in einem so unbedeutenden Qualifikationsspiel wie gegen Georgien einzusetzen, so die Stoßrichtung.