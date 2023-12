Diese Befürchtung hat England-Ikone bei Jude Bellingham

Bellingham hat sich in den ersten Monaten nach seinem Wechsel aus Dortmund zu Real Madrid zum vielleicht wichtigsten Spieler der Königlichen entwickelt. Sensationelle 15 Tore und vier Vorlagen steuerte er in bisher 17 Pflichtspielen bei und entschied zahlreiche Top-Spiele, wie beispielsweise den Clásico beim FC Barcelona , fast im Alleingang.

England-Ikone: „Bellingham könnte ein Leben lang für Real spielen“

„Real Madrid will, so wie er aktuell spielt, seinen Vertrag wahrscheinlich schon jetzt um drei bis vier weitere Jahre verlängern. Bellingham könnte vielleicht sogar ein Leben lang für Real Madrid spielen“, vermutete Waddle, der 62-mal für England auflief, im Gespräch mit dem Wettanbieter LiveScore Bet .

Bellingham habe schon bei seiner ersten Auslandsstation in Dortmund unglaublich viel gelernt: „Du musst schnell erwachsen werden, eine neue Sprache lernen und dich einer neuen Kultur anpassen. Das hilft in der Entwicklung.“

Der 20-Jährige hätte aktuell ein unglaubliches Selbstvertrauen, was auch dazu beitragen würde, dass er aktuell fast wöchentlich erneut treffen würde. Dieser Bellingham in Top-Form sei natürlich ein Segen für Real Madrid.

Waddle sicher: „Er wird auch für England zur zentralen Figur“

Die Three Lions haben sich souverän für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert. Dort wird die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate zu den Favoriten zählen. „Jude Bellingham könnte in das Turnier gehen und zum absoluten Star werden an der Seite von Harry Kane“, findet Waddle.