Lewandowski spricht über Karriereende: Bei Barca "zur richtigen Zeit und am richtigen Ort"

Wirklich gut läuft es Robert Lewandowski aktuell nicht gerade. Nach seinem Wechsel im vergangenen Jahr vom FC Bayern als Bundesliga-Torschützenkönig zum FC Barcelona in La Liga kommt der Stürmerstar in dieser Spielzeit auch verletzungsbedingt noch immer nicht richtig in Tritt.

Lewandowski: „Kann noch drei oder vier Jahre lang spielen“

„Ich habe immer noch dieses Gefühl und diese Leidenschaft in mir. Ich denke, ich kann noch drei oder vier Jahre lang Fußball spielen, weil ich mich körperlich sehr gut fühle“, sagte der 146-malige polnische Nationalstürmer der Marca . „Ich denke nicht daran, was ich schon gewonnen oder getan habe.“

Mit den Katalanen will Lewandowski auch erneut den Titel in der Champions League erringen, die er 2020 mit den Bayern gewann. Es brauche dafür indes „etwas Glück und dass man in der wichtigsten Phase der Saison, in der man auch das wichtigste Spiel bestreitet, alle Spieler zur Verfügung hat.“