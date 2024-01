El Clasico LIVE: Real Madrid - FC Barcelona - Supercopa im TV und Livestream

Das Finale der Supercopa steht an: Im spanischen Spiel der Spiele trifft Real Madrid auf den FC Barcelona - ausgetragen wird das Endspiel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ( 20 Uhr im LIVETICKER )

Die Königlichen gehen favorisiert in die Partie mit dem Erzrivalen, in LaLiga haben sie bereits sieben Punkte Vorsprung auf die Katalanen. Und auch eine kuriose Statistik spricht für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti: Real gewinnt den Supercup alle zwei Jahre - und wäre damit nach dem Barca-Triumph im Vorjahr wieder an der Reihe.