Bellingham klagt öffentlich: "Wollen ein Exempel an mir statuieren"

„Ich habe nichts Beleidigendes gesagt“, erklärte Bellingham nun nach dem Viertelfinaleinzug seines Teams in der Champions League bei Movistar+. Er habe zudem „nichts gesagt, was sich von dem unterscheidet, was meine Teamkollegen gesagt haben, und ich glaube, dass sie manchmal ein Exempel an mir statuieren wollen, weil ich neu bin.“