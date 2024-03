Ist das bitter! Neuer Bänder-Schock für Real-Superstar Courtois

Dies bestätigten die Königlichen am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung.

Courtois sollte bei einem Testspiel am Mittwoch erstmals seit seinem Kreuzbandriss im linken Knie im vergangenen August wieder auf dem Platz stehen. Doch die im Training zugezogene Verletzung machte ihm nun einen Strich durch die Rechnung.

Letzte EM-Hoffnung für Courtois geplatzt?

Spanische Medien sprechen von einer neuerlichen Zwangspause von rund sieben Wochen. Trainer Carlo Ancelotti hatte zuletzt verkündet das Courtois - ebenso wie der Kreuzbandpatient Eder Militao - nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen könnte. Die Testspiele während der Länderspiele wurden in erster Linie für das Duo geplant.

Für Courtois rückt nun auch eine Teilnahme an der Europameisterschaft erneut in die Ferne. Allerdings ist ohnehin äußerst fraglich, ob er zum Team gehören würde, da er zu Nationaltrainer Domenico Tedesco ein schwieriges Verhältnis pflegt. Der Torhüter selbst hatte einen Einsatz beim Turnier in Deutschland im Dezember bereits ausgeschlossen.