Das deutsche Juwel bei Barca startet durch

Seit Sommer 2023 spielt das deutsche Top-Talent Noah Darvich für die zweite Mannschaft des FC Barcelona. Nach einem holprigen Start und verständlichen Anpassungsschwierigkeiten ans neue Umfeld kommt der 17-Jährige nun immer besser in Schuss.

Zuletzt stand der Mittelfeldspieler, der für 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Spanien gewechselt war, in der 3. spanischen Liga dreimal in Folge in der Startelf von Barca Atletic und erzielte Mitte März beim 4:2-Sieg gegen CD Teruel gar seinen ersten Treffer.