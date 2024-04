"Schande für den Fußball": ter Stegen wütet nach Clásico

Es ist das große Highlights im spanischen Fußball: der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona . Nach der wilden Begegnung am Sonntag stand allerdings weniger das Ergebnis im Fokus, sondern vielmehr ein Aufreger in der ersten Halbzeit .

„Das ist eine Schande für den Fußball. Mir fehlen die Worte“, zeigte sich Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen nach dem Spiel in der Mixed Zone frustriert. „In dieser Welt wird viel Geld bewegt und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist.“

Was war passiert: In der 29. Minute erzielte ter Stegens Teamkollege Lamine Yamal vermeintlich das 2:1, doch der Treffer zählte nicht. Daran änderte sich auch durch den Austausch des Schiedsrichters César Soto Grado mit dem VAR nicht. Der Grund: Keine Kameraperspektive konnte eindeutig aufzeigen, ob der Ball die Torlinie tatsächlich in vollem Umfang überquert hatte.