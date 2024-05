Flick zu Barca? "Erwartungshaltung ist riesig"

Der 50-Jährige hofft, dass Flick die Katalanen wieder in die Erfolgsspur führt. „Er hat eine große Erfahrung“, sagte Mendieta über den ehemaligen Bundestrainer und früheren Bayern-Coach.

Zugleich sieht der Baske auch große Herausforderungen auf Flick zukommen. „Er muss die jungen Spieler, die Philosophie und den Verein kennenlernen. Ich hoffe für die Mannschaft und ihn, dass er es schafft, das zu bewältigen. Es ist nicht einfach, denn der Verein ist in der finanziellen Situation, in der er sich befindet. Sie können nicht die gleichen Spieler holen, die sie wahrscheinlich geholt hätten. Aber es steckt viel Potenzial in den jungen Spielern“, sagte Mendieta.