"Die Tür ist geschlossen!" Guardiola sticht Barca-Fans ins Herz

Guardiola gibt Flick Ratschlag

Doch für wen wird der einstige Bayern-Transfer in der kommenden Saison auflaufen? „Die beiden Klubs werden sich zusammensetzen. Er ist unser Spieler und wenn keine Einigung erzielt wird, muss er in der kommenden Saison zurückkehren“, führte Guardiola aus, „wenn er aber in Barcelona bleiben will und die Vereine einverstanden sind, dann wird es wieder so sein.“