Irre! Yamal-Mania sorgt wohl für Trikot-Kuriosum

von SPORT1 20.07.2024 • 09:06 Uhr Beim Verkaufsstart des Barca-Trikots für die kommende Saison ist das Shirt von Lamine Yamal mit Abstand am begehrtesten. Die hohe Nachfrage sorgt in den Fanshops für eine kuriose Situation.

Was für ein Ansturm! Nach dem Verkaufsstart des neuen Heimtrikots des FC Barcelona sicherten sich unzählige Barca-Fans die Shirts ihrer Lieblingsspieler. Ein Dress war dabei besonders begehrt: das von Spaniens Nachwuchs-Superstar Lamine Yamal.

Das Trikot des einen Tag vor dem EM-Finale 17 Jahre alt gewordenen Flügelspielers ist laut mehreren Medienberichten am ersten Tag der absolute Verkaufsschlager gewesen. Das „Yamal“-Shirt war dabei so beliebt, dass es in Barcelona offenbar zu einer kuriosen Situation kam.

Yamal-Trikot ist DER Verkaufsschlager

So soll in einem offiziellen Merchandise-Store des FC Barcelona das Trikot von Lamine Yamal so oft über die Ladentheke gegangen sein, dass der Buchstabe „A“ für die Beflockung ausgegangen sei, wie einige User bei X berichteten. Auch die Mundo Deportivo schreibt darüber.

Die spanische Sportzeitung widmete dem Nachwuchsstar am Freitag gar das Titelfoto, auf dem er in seinem neuen Trikot von hinten zu sehen ist. Über Yamal steht in großen Lettern: „Laminemanía“.

Erst vor zwei Tagen wurde bekannt, dass Yamal in Zukunft die Nummer 19 tragen wird und damit in die großen Fußstapfen von Klub-Ikone Lionel Messi tritt, der in seiner Anfangszeit zwischen 2005 und 2008 ebenfalls die Zahl auf dem Rücken getragen hatte.

Yamal-Hype nach EM noch größer

Nach seinen starken Auftritten bei der EM und dem Titelgewinn mit den Spaniern ist der gerade erst 17 Jahre alt gewordene Yamal noch stärker als zuvor in den Fokus gerückt. Im neuen Update der Marktwerte von Transfermarkt.de, schoss der Wert für den 17-Jährigen nach der EM auf nun 120 Millionen Euro hoch. Seine Beliebtheit zeigte sich auch in den Verkaufszahlen der Trikots.

Der spanische Journalist Víctor Navarro will erfahren haben, dass am ersten Verkaufstag drei Viertel aller verkauften Trikots die des Youngsters gewesen sein sollen, wie er auf X berichtete. Nummer zwei und drei in der Beliebtheit bei den Fans? Pedri und Gavi.