Zieht Mbappé gegen PSG vor Gericht? Mutter des Real-Superstars lässt aufhorchen

Am Dienstag war es so weit: Kylian Mbappé hat seinen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben und ist nach einer jahrelangen Transfersaga nun endlich ein Königlicher. Bei seiner Vorstellung betrat er das Santiago Bernabéu vor rund 80.000 Zuschauern . In vorderster Reihe: Seine Mutter, die die Zeremonie stolz verfolgt. Es sieht alles nach heiler Welt aus.

Doch der glitzernde Schein trügt. Denn, was Fayza Lamari, die Mutter von Mbappé, im Nachgang von sich gab, klang nicht versöhnlich. Eher schoss die 49-Jährige plötzlich gegen den Ex-Verein des Sprösslings, Paris Saint-Germain - und das nicht zu milde! „Was in Paris passiert ist, ist vergleichbar mit einer Scheidung“, sagte Lamari der französischen Zeitung Le Parisien .

PSG: Mbappé soll mündlich auf Bonus verzichtet haben

Wie kommt es nun aber zum Vergleich mit einer Scheidung? „Wenn man sich trennt, denkt man in diesem Moment nur an das Negative. Aber unsere Aufgabe ist es nicht zurückzublicken, sondern ihm Zeit zu geben, damit Kylian sich bald nur noch an die positiven Seiten dieses letzten Jahres in Paris erinnert. Uns es gab viel Positives.“