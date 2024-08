Real Madrid: Endrick unter Druck „Rock and Roll ist das, was sie erwarten"

Immerhin warteten die Real-Fans seit Dezember 2022, einer gefühlten Ewigkeit, auf Endrick. Schon damals gab er den Madrilenen seine Zusage, doch erst in diesem Sommer ging der trickreiche und schnelle Stürmer endlich den großen Schritt von seinem Heimatverein Palmeiras rüber in die spanische Hauptstadt. 45 Millionen Euro flossen nach Brasilien, mit Boni soll sich die Summe über die nächsten Jahre bis auf 72 Millionen Euro aufblasen.

Kein Wunder also, dass der junge Torjäger sofort unter Beweis stellen wollte, was er alles im Repertoire hat. Deutlich erkennbar: Endrick traf zwar noch nicht und leistete sich auch den einen oder anderen Fehler, dafür agierte er bei seinem ersten Spiel sehr bemüht - und harmonierte auffällig gut mit seinem Sturmpartner Brahim Díaz. Von den wenigen Chancen, die sich Real erarbeitete, gingen die meisten auf das Konto der beiden.

Endrick? „Er ist ein großes Talent“

In den Anfangsminuten hatte der Neuzugang das 1:0 auf dem Fuß, nachdem er von Díaz schön in Szene gesetzt wurde und sich gut gegen zwei Abwehrspieler durchsetzte - allerdings stand Endrick dabei knapp im Abseits. Später legte er für seinen Teamkollegen auf, dessen Distanzschuss am Kasten vorbeiging, ehe das Debüt des brasilianischen Supertalents nach einer Halbzeit endete.

Dass Endrick unter anderem an seiner Körperlichkeit arbeiten muss, machte Ancelotti schon während des Spiels deutlich. „Endrick, du nimmst ihn an. Und du stellst dich ihm“, war von ihm zu laut hören, nachdem das Top-Talent innerhalb von zwei Minuten zwei Fouls einstecken musste. Gleichwohl betonte Reals Trainer auch, dass er seinem neuen Stürmer ausreichend Zeit einräumen werde. Es sei noch nicht der richtige Moment, um zu viel von ihm zu verlangen, sagte Ancelotti.

Etwas negativer sah die Marca Endricks Debüt, was nicht zuletzt seine gezeigte Reaktion nach der vergebenen Chance ausdrückte. Diese sei „von Wut und Verzweiflung geprägt“ gewesen. Ein Zustand, so spekulierte die spanische Zeitung bereits, der seinen Weg in Madrid begleiten könnte. Er müsse in Zukunft noch mehr versuchen. „Rock and Roll ist das, was sie von der neuen Nummer 16 erwarten“, meinte die Marca.