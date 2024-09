Bayern-Leihgabe gefeiert: "Barcas Scharfrichter und Kryptonit"

Während dem jungen Spanier in der vergangenen Rückrunde im Trikot des deutschen Rekordmeisters nicht allzu viel gelingen wollte, sodass er im Sommer für ein Jahr nach Osasuna ausgeliehen wurde, drehte er am Samstagabend richtig auf.

Marca: „Bryan Zaragoza verschlingt Barcelona. Zaragoza hat es sich zur Gewohnheit gemacht, gegen Barcelona großartige Leistungen zu erbringen. Er hat erst zweimal gegen die Katalanen gespielt, aber er hat immer seinen Stempel hinterlassen. In der letzten Saison erzielte er im Trikot von Granada einen Doppelpack, am Samstag gab er einen Assist und schoss ein Tor.“

Mundo Deportivo: „Bryan Zaragoza bringt Barça erneut in Bedrängnis. Er ist für den FC Barcelona bereits zu einer Art Schreckgespenst geworden. In einer ersten Halbzeit, die von einem furchtbaren Durcheinander geprägt war, hat er Barca einmal mehr in die Knie gezwungen. Er war ihr Scharfrichter.“

AS: „Bryan Zaragoza schenkt Barça eines der besten Dribblings in LaLiga-Geschichte: ein unvergessliches Tor. Der von Bayern ausgeliehene Spieler traf auf Iñaki Peña und was er dem Torhüter antat, wird allen in Erinnerung bleiben. Unerhört, Barcelonas Kryptonit.“