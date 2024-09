Die schwierige Suche des FC Barcelona nach einem Ersatz für ter Stegen

Am Montagnachmittag wird er bereits operiert. Zum genauen Ausfallzeitraum gab der Klub bislang nichts bekannt. Bereits unmittelbar nach dem Spiel appellierte Trainer Hansi Flick an sein Team: „Verletzungen sind keine Ausrede, wir müssen damit umgehen.“ Doch wie genau sehen eigentlich die Möglichkeiten für den FC Barcelona aus, um den deutschen Nationaltorwart im Laufe der Saison zu ersetzen?

Iñaki Peña nicht der beste Ersatz

Als ter Stegen in der vergangenen Spielzeit bereits ganze 19 Spiele aufgrund einer Rückenverletzung ausfiel, ersetzte ihn der 25-Jährige. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg: In diesen Monaten bestritt der aus Alicante stammende Keeper 17 Spiele, in denen er 32 Tore kassierte - im Schnitt also fast zwei Gegentore pro Partie.