La Liga: Fan-Eklat! Derby unterbrochen

Riesenaufruhr im Derbi madrileno! Die Partie zwischen Atlético und Real Madrid musste in der 69. Minute von Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer unterbrochen werden. Was war passiert?

Real war in der 64. Minute durch Éder Militao in Führung gegangen. Keeper Thibaut Courtois, der von 2011 bis 2014 für den Stadtrivalen Atlético auflief, begann loszujubeln und gestikulierte wild in Richtung der Atlético-Fans.