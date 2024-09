"Flick-Magie": Torwart-Überraschung beim FC Barcelona?

Wie reagiert der FC Barcelona auf die Verletzung von Marc-André ter Stegen? Barca braucht angesichts des Ausfalls - so schreibt es ESPN - auf alle Fälle „mehr Flick-Magie und seinen nächsten Trick“, nachdem der deutsche Trainer zuletzt beim 5:1-Sieg gegen Villarreal am Sonntag „erneut Fußballzauber“ vollbracht habe.

In Spanien schreiben unter anderem die Mundo Deportivo, die Sport und die as darüber, auch in Polen ist der sich anbahnende Deal mit dem langjährigen Nationalkeeper ein großes Thema. Es habe bereits eine Kontaktaufnahme gegeben.