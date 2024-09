Vinicius Jr. spricht über WM-Verlegung wegen Rassismus

SPORT1 04.09.2024 • 13:36 Uhr Vinicius Jr. spricht sich für eine Verlegung der WM 2030, wenn der Rassismus in Spanien bis dahin nicht ausgemerzt ist. Außerdem einigt er sich mit seinen Teamkollegen von Real Madrid bereits auf konsequente Maßnahmen nach rassistischen Anfeindungen.

Vinicius Jr., der in den vergangenen Jahren in Spanien mehrmals Opfer von rassistischen Anfeindungen wurde, sorgt mit Aussagen über eine mögliche Standort-Änderung bei der WM 2030 für Aufruhr. Diese wird in Spanien, Marokko und Portugal ausgetragen, wobei Spanien als Hauptausrichter fungiert. Einzelne Spiele werden dabei auch auf südamerikanischem Boden abgehalten.

„Wenn die Dinge sich bis 2030 nicht entwickeln, dann muss man die Weltmeisterschaft an einen anderen Ort verlegen. Denn wenn sich der Spieler nicht wohl und selbstbewusst fühlt, in einem Land zu spielen, in dem er Rassismus erleiden könnte, ist es schwierig“, erklärte der Brasilianer von Real Madrid bei CNN mit Hinblick auf die übernächste WM.

Allerdings fügte der 24-Jährige an, dass es bis 2030 noch „großen Entwicklungsspielraum“ gebe, zumal sich die Situation in spanischen Stadion ohnehin bereits verbessert habe.

„Drei Leute sind dafür ins Gefängnis gegangen“

„Ich sehe und spüre den Unterschied in Spanien bereits. Vielleicht sind noch einige Fans rassistisch, aber sie haben Angst, sich auf dem Fußballplatz und an Orten, an denen viele Kameras sind, zu äußern. Drei Leute sind dafür ins Gefängnis gegangen, dass sie mich beleidigt haben. Auf diese Weise werden wir den Rassismus nach und nach abbauen“, meinte der zweimalige Champions-League-Gewinner.

Tatsächlich hatte es nach dem Skandal-Spiel in Valencia aus dem Mai 2023 jeweils achtmonatige Haftstrafen für drei Fans gegeben, die den Brasilianer von der Zuschauer-Tribüne aus angefeindet hatten.

„Ich will alles dafür tun, dass sich die Dinge verändern können, denn in Spanien ist die Mehrheit nicht rassistisch“, gab Vinicius Jr. außerdem zu verstehen. Stattdessen sei es eine „kleine Gruppierung, die letztlich das Image eines Landes beeinflusst, in dem es sich so schön leben lässt“.

Real-Stars würden geschlossen den Platz verlassen

Wenngleich die Entwicklung in LaLiga nach den skandalösen Szenen aus Valencia positiv ist, bleibt der Umgang mit Rassismus in der Kabine von Real Madrid ein Gesprächsthema. „Im Klub reden wir öfter darüber“, verriet Vinicius, der bei einem weiteren Fall gemeinsam mit seinen Teamkollegen das Feld verlassen würde.