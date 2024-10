Clásico-Eklat um Yamal kommt ans Licht - und überrascht trotzdem kaum

Der berauschende Clásico-Sieg des FC Barcelona wird von einem unschönen Vorfall überschattet. Wie am Tag nach dem 4:0-Erfolg der Katalanen über Real Madrid bekannt wurde, ist Barca-Youngster Lamine Yamal nach seinem vorentscheidenden Tor in der Schlussphase rassistisch beleidigt worden.

Sowohl die spanische Liga als auch Gastgeber Real verurteilten die verbalen Attacken in offiziellen Statements „aufs Schärfste“. Madrid erklärte, eine Untersuchung eingeleitet zu haben, „um die Täter dieser bedauerlichen und verabscheuungswürdigen Beleidigungen ausfindig zu machen und zu identifizieren.“

Yamal? LaLiga-Boss sah Rassismus-Attacken kommen

LaLiga kündigte ebenfalls den Gang vor ein Gericht an. Besonders bitter an dem Vorfall ist derweil, dass er nicht überraschend kommt. Liga-Boss Javier Tebas, der in der Vergangenheit selbst mit befremdlichen Aussagen zu rassistischen Attacken auf Reals Superstar Vinícius Júnio Aufmerksamkeit erregt hatte, warnte schon vor der Partie vor den nun erfolgten Übergriffen.