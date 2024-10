Anstands-Pauke von Ancelotti - Flick reagiert

Nächster Kantersieg für den FC Barcelona - und wieder Ärger um einen Co-Trainer von Hansi Flick! In der Schlussphase des 4:0-Siegs beim Erzrivalen Real Madrid kam es zu Tumulten an der Seitenlinie. Der Auslöser war dabei offenbar Marcus Sorg.

TV-Kameras fingen den aufgebrachten Italiener nach dem vierten Barca-Treffer ein, als er sichtlich erregt und mit erhobenem Zeigefinger auf Flick einredete. Flick zeigte sich verständnisvoll. Was genau Ancelotti Sorg vorgeworfen hatte, wurde zunächst nicht ganz klar.

Ancelotti erklärt Zwist mit Flick-Assistent

Seine angebliche Provokation war derweil - neben dem schmerzhaften Ergebnis - nicht das einzige Ärgernis für Madrid: Der eingewechselte Barca-Star Gavi legte sich beim Stand von 4:0 mit Reals Vinícius Júnior an. Nach einem Foulspiel packte er den Brasilianer am Nacken und gab ihm noch ein paar Worte mit, zeigte zudem mit vier ausgestreckten Fingern den Spielstand an. Für das Foul sah der Spanier die Gelbe Karte.