Vinícius Júnior reagiert Clásico-Eklat!

Der berauschende Clásico-Sieg des FC Barcelona wird von einem unschönen Vorfall überschattet. Wie am Tag nach dem 4:0-Erfolg der Katalanen über Real Madrid bekannt wurde, ist Barca-Youngster Lamine Yamal nach seinem vorentscheidenden Tor in der Schlussphase rassistisch beleidigt worden.

Sowohl die spanische Liga als auch Gastgeber Real verurteilten die verbalen Attacken in offiziellen Statements „aufs Schärfste“. Madrid erklärte, eine Untersuchung eingeleitet zu haben, „um die Täter dieser bedauerlichen und verabscheuungswürdigen Beleidigungen ausfindig zu machen und zu identifizieren.“

Vinícius meldet sich nach Yamal-Eklat

Der spanische Fußball kämpft schon seit langem gegen Rassismus in den Stadien des Landes. Auf Seiten der Madrilenen war etwa Vinícius Júnior in der Vergangenheit immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen geworden.

Der Brasilianer verurteilte die Beschimpfungen am Sonntag scharf. Die Vorfälle seien „bedauerlich“, schrieb Vinícius Júnior in den Sozialen Netzwerken: „Für diese Kriminellen ist in unserer Gesellschaft kein Platz. Meine ganze Unterstützung gilt Lamine, Ansu (Fati) und Raphinha. Ich weiß, dass Madrid und die Polizei alles tun werden, um die Schuldigen zu ermitteln und zu bestrafen.“