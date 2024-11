Bayern-Schreck: "Sie sagten, dass ich nichts tauge"

Raphinha befindet sich beim FC Barcelona in bestechender Form und stellte nicht nur den FC Bayern vor große Probleme. Doch der Brasilianer offenbart auch Zweifel.

Drei Treffer gegen den FC Bayern in der Champions League (4:1) waren nur ein Beispiel der vielen Ausrufezeichen, die Barca-Star Raphinha in dieser Saison gesetzt hat. Mit zehn Toren und neun Vorlagen in 14 Pflichtspielen ist er für den FC Barcelona unverzichtbar geworden.