Barca-Legende Piqué bewertet Flick

Trotz der Schwächephase von Barcelona lobt Klub-Legende Gerard Piqué Trainer Hansi Flick. Am Rande einer PK der von ihm gegründeten Kings League bewertet der Spanier den bisherigen Saisonverlauf sowie Flick selbst.

Nach dem Höhenflug zum Saisonstart ist Hansi Flick mit dem FC Barcelona nach einer kürzeren Schwächephase wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Klub-Legende und Edelfan Gerard Piqué ist trotzdem überzeugt vom deutschen Trainer und optimistisch, was die Zukunft seiner Katalanen angeht.

„Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich Hansi Flick für seinen Job in der bisherigen Saison eine 8,5 geben“, bewertete Piqué den Cheftrainer seines Ex-Klubs auf einer Pressekonferenz im Rahmen der von ihm gegründeten Fußball-Liga Kings League , die vom 1. bis zum 12. Januar den Kings World Cup Nations in Turin veranstaltet. Mit dabei wird auch erstmals eine deutsche Mannschaft sein.

Was Barca angeht, dürfe man sich laut Piqué nicht durch den fulminanten Saisonstart täuschen lassen. „Sie sind so gut in die Saison gestartet. Ich glaube, sogar zu gut – und viel besser als erwartet“, erklärte der 37-Jährige auf SPORT1-Nachfrage. Stattdessen sollte man die Erwartungen noch nicht zu hoch hängen und geduldig bleiben.