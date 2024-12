Nach enttäuschenden Leistungen: Mbappé-Versprechen an Pérez

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid hat Kylian Mbappé mit seiner Form zu kämpfen. Nach zwei verschossenen Elfmetern gab der Stürmer-Star seinem Klub-Boss in einem Gespräch ein Versprechen.

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid hat Kylian Mbappé mit seiner Form zu kämpfen. Nach zwei verschossenen Elfmetern gab der Stürmer-Star seinem Klub-Boss in einem Gespräch ein Versprechen.

Kylian Mbappé durchlebte bei Real Madrid zuletzt eine schwierige Phase, doch der französische Superstar reagierte mit einem klaren Signal an Klubpräsident Florentino Pérez.

„Niemand wird meine Verpflichtung bereuen“, soll Mbappé laut der spanischen Zeitung Marca in einem Gespräch versichert haben. Er versprach dabei, das Vertrauen des Klubs zurückzuzahlen und die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Versprechen nach Elfmeterfehlschüssen

Mbappé glänzt nach der Kritik

Nach dem Gespräch mit Pérez ließ Mbappé seinen Worten schnell Taten folgen. In den vier Pflichtspielen seitdem zeigte sich der Weltmeister von 2018 in Topform: Er traf in jedem dieser Spiele, erzielte insgesamt vier Tore und legte zusätzlich zwei Assists auf.