Barca-Star schwer enttäuscht - dann will de Jong Barca verlassen

Frenkie de Jong erlebt beim FC Barcelona aktuell eine schwere Phase in seiner Karriere. Lediglich 362 Minuten stand der niederländische Nationalspieler in dieser Saison auf dem Platz. Zunächst hatte ihn eine Knöchelverletzung außer Gefecht gesetzt, im Anschluss war er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen.

De Jong: „Dann würde ich gehen“

Die Gründe dafür seien durchwegs sportlicher Natur gewesen, wie der 27-Jährige betonte: „Die Leute denken, dass ich für immer bei Barça bleiben will, weil das Leben außerhalb des Fußballs hier so gut ist und es ist gut, aber das ist weniger wichtig als das, was auf dem Spielfeld passiert. Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich nicht genug beitragen kann oder die Mannschaft nicht konkurrenzfähig ist, dann würde ich gehen.“

Wie es in naher Zukunft mit dem Mittelfeldspieler weitergeht, sei noch völlig offen. „Ich will Fußball spielen. Danach werde ich sehen, was der Verein mit mir vorhat und dann werde ich zusammen mit meinem Berater und meiner Familie entscheiden, was ich tun will“, erläuterte de Jong. „Meine Vertragsverlängerung ist ein Thema für die Zeitungen hier, aber für mich ist es das nicht.“