"Großer Schritt" für Barca-Star: Albtraum endlich vorbei?

SPORT1 02.10.2024 • 12:44 Uhr Frenkie de Jong ist nach langer Verletzungspause zurück beim FC Barcelona - und spricht offen über Zweifel und Freude. Auch Coach Flick bezieht Stellung nach dem Comeback des Starspielers in der Champions League.

Frenkie de Jong wirkte nach Abpfiff höchst erleichtert, gewährte dabei auch einen intimen Blick in sein Seelenleben. „Es war ein harter Prozess, ich hatte manchmal eine schwere Zeit“, sagte der Niederländer nach dem Kantersieg des FC Barcelona in der Champions League gegen die Young Boys Bern (5:0). „Ich bin sehr glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Und ich danke den Fans für ihre Reaktion, die ich so nicht erwartet hatte.“

Die Anhänger der Katalanen hatten das Comeback von de Jong mit viel Applaus und Sympathiebekundungen bedacht, als der Mittelfeldspieler von Barca-Coach Hansi Flick in der Schluss-Viertelstunde noch für Shootingstar Lamine Yamal eingewechselt worden war. Für den 27-Jährigen endete damit eine mehr als fünf Monate währende Verletzungspause nach seiner gravierenden Knöchelverletzung.

Letztmals kam de Jong im April beim Clásico gegen Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu zum Einsatz. Sein Comeback nach einer ähnlichen Verletzung war bereits nach drei Spielen schon wieder beendet. Die Blessur hatte ihn im Sommer nicht zuletzt die Teilnahme an der EM in Deutschland gekostet und die Giftpfeile zwischen der Elftal und den Katalanen fliegen lassen.

Ronald Koeman machte Barca dabei mehrfach Vorwürfe, mit de Jongs Gesundheit und dessen chronisch maladen Knöchel allzu fahrlässig umgegangen zu sein: „Wir wissen, dass er im Verein nicht fit war. Doch Barcelona ist das Risiko bei Frenkie eingegangen“, wetterte der Bondscoach, einst selbst Vereinstrainer des spanischen Top-Klubs.

De Jong wehrte sich gegen „Fake News“

Vor zwei Monaten hatte Mundo Deportivo dann sogar von einem Ultimatum berichtet, dass Barca seinem Starspieler gestellt haben soll. Demnach sollte sich de Jong nach den zurückliegenden Spielen in der Nations League entweder wieder fit genug für einen Einsatz fühlen oder sich andernfalls operieren lassen, damit er zumindest in der Rückrunde zum Einsatz kommen könne.

Gegen solche Gerüchte wehrte sich de Jong zuletzt bei der vereinseigenen Plattform Barca One: „Es wurde so viel über mich erzählt. Sie sagten, dass ich mich nicht operieren lassen will, aber das ist nicht wahr. Alle im Verein waren sich einig, dass es das Beste ist, wenn ich nicht operiert werde.“ Auch sei berichtet worden, er kassiere 37 Millionen Euro Gehalt. „Das ist alles fake! Es ist sehr, sehr weit davon entfernt.“

Die insgesamt drei Verletzungen am gleichen Knöchel hätten ihn auch „mental ein wenig traumatisiert“, gab er zu. Und weiter: „Ich gewinne erst allmählich mein Selbstvertrauen zurück, den Ball hart zu treten und intensiv in die Zweikämpfe zu gehen.“ eine Situation, die zwischenzeitlich zu eskalieren drohte, nun aber offenbar vergeben und vergessen ist, weil das Comeback des Routiniers die Sorgen und Diskussionen vorerst beendet hat.

„Für Frenkie war das ein ganz wichtiger Schritt, dass er mit der Mannschaft nach so einer langen Verletzung wieder dabei war, das Trikot angezogen hat. Er hat für mich zu viel Wege gemacht, ist zu viel marschiert, gerannt“, sagte Flick nun nach dem Erfolg gegen Bern.

Flick erleichtert über De-Jong-Comeback

Der frühere Coach des FC Bayern, für den es nach dem verpatzten Auftakt bei der AS Monaco (1:2) der erste Sieg in der laufenden Champions-League-Saison war, fügte an: „Es war ganz gut für ihn, ein Gefühl zu kriegen für die Räume, für den Druck, den der Gegner ausübt. Von daher ist dieses Spiel mit Sicherheit ein großer Schritt für ihn.“