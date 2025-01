Bittere Olmo-Gewissheit für Flick!

Hansi Flick muss im ersten Spiel des neuen Jahres auf Dani Olmo verzichten. Der Trainer des FC Barcelona konnte den spanischen Europameister ebenso wie Pau Víctor nicht in den Kader für das Pokalspiel gegen Viertligist UD Barbastro berufen.

Beide sind nach dem Ablauf einer Deadline am 31. Dezember nicht spielberechtigt. Am Tag vor der Partie in der Copa del Rey (Samstag, 19 Uhr) hatte Flick noch verkündet, dass beide Spieler einsatzbereit seien - wenn sie doch noch die Spielerlaubnis erhalten sollten.