Barca-Entscheidung heute? Eindeutige Ansage im Fall Olmo

Im grotesk anmutenden Fall Dani Olmo wird in Kürze eine Entscheidung erwartet. Für den Spieler selbst steht schon längst fest: Er will unbedingt beim FC Barcelona bleiben.

So will Barcelona die Olmo-Wende erzwingen

Olmo muss derzeit um seine Zukunft bei den Katalanen bangen. Bis zur Deadline am 31. Dezember konnte seine Registrierung für den Spielbetrieb in LaLiga nicht verlängert werden.

Doch LaLiga konnte diesen Verkauf nicht mehr rechtzeitig verifizieren, bevor die Banken an Silvester schlossen. Barca will laut diverser Berichte nun am 3. Januar nachweisen, dass das nötige Geld auf dem Konto angekommen ist. In der spanischen Presse ist von der „letzten Patrone“ des Vereins die Rede.