Dani Olmo: Jetzt spricht Flick - und wird im Barca-Fiasko deutlich

Die Diskussionen im Fall Dani Olmo reißen beim FC Barcelona nicht ab. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Copa del Rey gegen UD Barbastro äußerte sich jetzt mit Trainer Hansi Flick erstmals ein Barca-Protagonist.

„Ich möchte nicht darüber sprechen, denn das ist nicht meine Aufgabe“, stellte der 59-Jährige klar. Er stehe trotzdem mit dem Präsidenten in Kontakt und habe „Vertrauen in den Verein“. Laut spanischer Medien hatte Klubboss Joan Laporta kurz zuvor über den aktuellen Stand der Dinge informiert.

Olmo: Barcelona ist die einzige Option

Neben Olmo hatte La Liga auch Stürmer Pau Victor gestrichen. Demnach hätte der Verein dem Ligaverband „keine Alternative vorgelegt“, die es ihm ermöglicht hätte, „Spieler anzumelden“, wie es in den „Regeln für die wirtschaftliche Kontrolle“ vorgesehen ist. So hieß es in einem Statement der Liga.