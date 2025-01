Nächster Barca-Schock: Wohl keine Rückkehr von Thiago

Die finanzielle Not des FC Barcelona verhindert wohl, dass Thiago Alcantara im Januar zum Verein zurückkehren wird, um sich dem Trainerstab rund um Hansi Flick anzuschließen. Auf Grund der prekären Finanzsituation der Katalanen dürfte dieser Plan nach spanischen Presseberichten scheitern.

In Wirklichkeit sei die wirtschaftliche Situation des Klubs so heikel, dass es nicht einmal möglich gewesen sei, einen symbolischen Vertrag für den ehemaligen Nationalspieler abzuschließen, schreibt Mundo Deportivo .

Thiago zurück in Barcelona

In der Zwischenzeit genießt der 33-Jährige, der letzte Saison seine Profi-Karriere beendete, seine Zeit mit seiner Familie in Katalonien, wie er in seinen sozialen Medien zeigt.