Superstar für lau zu haben? Barca scheitert im grotesken Fall Olmo

LaLiga schmettert Barca-Vorstoß ab

Das von großen finanziellen Problemen geplagte Barca hatte am letzten Tag des abgelaufenen Jahres noch einmal einen Vorstoß gewagt, um Olmo zumindest für die nächsten beiden Spiele an sich zu binden.

Die Mannschaft von Hansi Flick spielt zunächst in der Copa del Rey (3. Januar) und in der Supercopa de Espana (8. Januar) - dabei handelt es sich Partien im Zuständigkeitsbereich des spanischen Verbandes RFEF. Und an diesen wandten sich die Barca-Verantwortlichen nun.

Doch der Verband verwies den Klub an die Liga. Und diese machte die Barca-Hoffnungen am Silvesterabend mit einem offiziellen Statement zunichte.

„Der Futbol Club Barcelona hat keine Alternative vorgelegt, die es ihm in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Kontrollvorschriften von LaLiga erlauben würde, einen Spieler ab dem 2. Januar zu registrieren“, heißt es darin. Zur Erklärung: Barcelona tut sich seit Jahren schwer, den Kader in Einklang mit den finanziellen Vorschriften der Liga zu bringen.

Fall Olmo: Dem Barca-Boss droht das Ende

So sollen in England unter anderem die Klubs aus Manchester sowie der FC Liverpool ein Auge auf Olmo geworfen haben. In Deutschland galt der FC Bayern lange als Interessent. Olmo selbst soll seine Zukunft aber klar in Barcelona sehen.