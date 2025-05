Hammer-Bericht zu DFB-Keeper ter Stegen!

Barca plant wohl mit García

Wojciech Szczesny soll derweil als Ersatzkeeper hinter der erhofften neuen Nummer eins García werden. Barca-Trainer Hansi Flick hatte in den entscheidenden Spielen des Saisonfinals in Spanien auf den Polen gesetzt, obwohl ter Stegen bereits wieder zur Verfügung stand .

Nun, so heißt es in dem brisanten As-Bericht noch, glaube das Trainerteam - Flicks Name wird in diesem Zusammenhang nicht explizit genannt - nicht mehr an den Deutschen.