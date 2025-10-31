Real-Ärger wegen Vinícius Júnior? Xabi Alonso beendet Debatte!

Maximilian Huber 31.10.2025 • 11:28 Uhr Xabi Alonso will von einem Zoff mit Real-Superstar Vinícius Júnior nichts wissen. Der Trainer klärt über mögliche Sanktionen auf.

Der Wut-Abgang von Vinícius Jr. im Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:1) schlug hohe Wellen. Real-Cheftrainer Xabi Alonso nahm den Brasilianer in der 72. Minute vom Feld, Vinícius Jr. reagierte empört, stampfte wild gestikulierend vom Platz und verschwand in den Katakomben - ohne den üblichen Handschlag mit seinem Coach.

Laut DAZN beklagte sich der Superstar zudem lautstark über seine Auswechslung. „Immer ich!“, ärgerte sich der Real-Star und schimpfte: „Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!“

Am Mittwoch entschuldigte sich der Brasilianer für sein Verhalten. Für Alonso ist die Thematik somit beendet, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Valencia klarstellte.

„Am Mittwoch hatten wir alle eine Sitzung. Vini hat sich sehr gut verhalten, tadellos. Er hat aus dem Herzen gesprochen, ehrlich. Ich war sehr zufrieden damit und seitdem ist die Angelegenheit für mich erledigt“, bekräftigte der 43-Jährige.

Keine Sanktion für Vinícius Júnior

Vinícius Júnior hatte sich in einer Stellungnahme bei den Fans, seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigt. Cheftrainer Alonso erwähnte er in seiner Wortmeldung allerdings nicht. Für den ehemaligen Leverkusen-Trainer stelle dies jedoch kein Problem dar.

„Für mich war es eine sehr wertvolle, sehr positive Stellungnahme. Für mich ist das Wichtigste, was er seinen Mitspielern, den Fans und dem Klub gesagt hat. Ich war damit sehr zufrieden. Seit Mittwoch ist das Thema beendet. Wir denken an das, was kommt. Vini macht auf mich einen guten Eindruck, wir sitzen alle im gleichen Boot.“

Auf die Frage, ob der Brasilianer für seinen Ausraster sanktioniert werde, reagierte Alonso deutlich. „Nein, nein. Ich habe gesagt, dass es bereinigt ist. Wir haben morgen ein Spiel, was das Wichtigste ist. Keine Sanktion.“

Alonso wimmelt Nachfragen ab

Jegliche Nachfragen rund um das Thema wimmelte er in der Folge eiskalt ab. „Ich habe schon drei, vier Fragen zu Vinícius beantwortet und denke, ich habe bereits genug Erklärungen abgegeben. Ich verstehe, dass euer Fokus darauf liegt und das respektiere ich. Wir haben das Thema am Mittwoch aber beendet. Der Fokus liegt auf dem Platz“, befand Alonso.