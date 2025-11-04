Zoff mit Alonso: Ancelotti nordet Vinícius ein

Franziska Wendler 04.11.2025 • 10:04 Uhr Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti spricht nach dem Wut-Abgang von Real-Star Vinícius Júnior im Clásico mit dem Spieler ein ernstes Wörtchen.

Klare Ansage von Carlo Ancelotti! Der Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft hat sich zu der Entgleisung von Real-Madrid-Star Vinícius Júnior im Clásico gegen den FC Barcelona geäußert.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wenn etwas passiert, informieren wir uns. Ich habe mit Vinícius über das Thema und seine Reaktion gesprochen. Ich habe ihm gesagt, was ich gedacht habe: dass er einen Fehler gemacht hat“, konstatierte der Italiener auf einer Pressekonferenz, auf der er zum Kader für die Freundschaftsspiele gegen Senegal und Tunesien Stellung bezog.

Vinícius klatschte nicht mit Alonso ab

Ancelotti erklärte, dass sein Schützling es verstanden habe und sich entschuldigt habe. „Ich denke, das Thema ist erledigt“, betonte der Nationalcoach und fügte hinzu: „Vinícius ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und hat weder hier, noch bei seinem Klub mit seinem Trainer Probleme.“

Vinícius wurde vor gut einer Woche im Spiel gegen die Katalanen in der 72. Minute von Alonso ausgewechselt und war darüber derart erzürnt, dass er wutentbrannt in die Kabine flüchtete. Auch mit Trainer Xabi Alonso klatschte er nicht ab. Erst nach einigen Minuten kam er wieder aus den Katakomben und setzte sich auf die Bank.

Real-Star zeigt Besserung

Einige Tage später entschuldigte er sich für sein Verhalten – ohne Alonso zu erwähnen. Der frühere Leverkusen-Coach hatte die Ereignisse bereits zuvor für abgehakt erklärt.