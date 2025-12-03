"Ein großes Barca kehrte zurück - und Flick vergaß seine Ängste"

Johannes Behm 03.12.2025 • 18:17 Uhr Barcelona gewinnt im Topspiel - und die spanische Presse kommt aus dem Schwärmen nicht raus. Auch der zuletzt zweifelnde Hansi Flick zeigt sich mehr als nur zufrieden.

Das war schon wieder etwas mehr nach dem Geschmack von Hansi Flick. „Barca riecht wieder nach Barca“, schrieb die spanische Zeitung AS passenderweise nach dem 3:1-Sieg des FC Barcelona gegen Atlético Madrid.

Der „nachdenkliche Mann voller Zweifel“ - so wirkte Flick nach der Partie gegen Alavés (3:1) - gehöre nun der Vergangenheit an: „Diese Zweifel wurden von seiner Mannschaft in einem großartigen Spiel ausgeräumt“, meinte die AS.

Die spanische Presse schwärmte regelrecht nach dem starken Auftritt der Blaugrana. „Es waren Minuten voller Selbstbewusstsein und sehr gutem Fußball, Minuten der Überlegenheit von Hansi Flicks Mannschaft, die an die letzte Saison erinnerten“, SCHRIEB die Sport.

„Das Epos kehrte ins Camp Nou zurück“

„Barca meistert eine der schwierigsten Prüfungen der Saison mit Bravour“, lobte die Marca, welche die Rojiblancos als einen „klaren Anwärter auf die Meisterschaft“ beschrieb. In der Tat präsentierte sich die Mannschaft von Star-Trainer Diego Simeone zuletzt in Top-Form, erst durch die Niederlage im Camp Nou riss eine bemerkenswerte Serie aus sieben aufeinanderfolgenden Siegen.

„Letzte Nacht hatte Flick ein endloses Lächeln auf den Lippen“, schrieb die Mundo Deportivo. Das Endergebnis sei zwar identisch mit dem gegen Alavés, „aber weder die Form noch der Inhalt des Spiels hatten mit dem Spiel am Samstag etwas zu tun. Denn letzte Nacht kehrte das Epos ins Camp Nou zurück“.

„Ein großes Barca kehrte zurück. Das Beste der Saison. Und Flick vergaß seine Ängste“, schrieb die spanische Zeitung und hob dabei vor allem die Comeback-Qualitäten der Katalanen hervor. Schließlich war Atlético früh in Führung gegangen, Flicks Mannschaft hatte sich davon allerdings unbeeindruckt gezeigt.

Flick: „Leistung auf anderem Niveau“

Auch Flick selbst war mit der deutlich verbesserten Vorstellung seiner Mannschaft im Vergleich zu den vorhergegangenen Spielen glücklich. „Ich glaube, dass unsere Leistung auf einem anderen Niveau war, wir haben gemeinsam gekämpft und es war fantastisch“, sagte der Deutsche nach Abpfiff.

Zuletzt war seine Mannschaft in der Champions League gegen Chelsea nach einer schwachen Vorstellung mit 0:3 unter die Räder gekommen. Der darauffolgende 3:1-Sieg gegen Alavés hatte Flick ebenfalls nicht überzeugt und den ehemaligen Bundestrainer zweifelnd zurückgelassen.