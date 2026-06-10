Real Madrid: Mourinho-Ärger über Álvarez-Offerte?

Conrad Fröhlich 10.06.2026 • 23:08 Uhr Noch vor Amtsantritt soll sich José Mourinho über das Verhalten seines künftigen Vereins Real Madrid geärgert haben. Es geht um die Transfer-Offerte für Atléticos Julián Álvarez.

Gibt es bereits vor Amtsantritt Ärger zwischen den Real-Madrid-Verantwortlichen und José Mourinho? Dem künftigen Real-Coach soll die Offerte der Königlichen für Atlético-Spieler Julián Álvarez sauer aufgestoßen sein und beim Portugiesen für großen Ärger gesorgt haben. Das berichtet die in Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo.

Mourinho soll kein großer Fan vom argentinischen Stürmer sein, weshalb es zu einem ersten Konflikt zwischen der spanischen Führungsetage und dem künftigen Cheftrainer gekommen sein soll. Demnach habe Mourinho von einem 150-Millionen-Angebot für Álvarez, der gerade in der Königsklasse mit bestechenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, nichts gewusst. Erst als Real Madrid eine offizielle Pressemitteilung über den Vorgang veröffentlichte, soll Mourinho informiert worden sein – so die Version aus dem Umfeld des Startrainers.

Wie aus dem Bericht der Mundo Deportivo hervorgeht, stimmt Real Madrid der Version aus dem Umfeld Mourinhos nicht gänzlich zu.

Seitens Real Madrids lautet die Version, dass der portugiesische Trainer wusste, dass der Verein ein Angebot für den Argentinier abgeben würde, aber damit nicht einverstanden war.

Mourinho und Real unter gewaltigem Druck

Die Rückkehr des polarisierenden Trainers wurde am Dienstag durch eine Mitteilung seines aktuellen Vereins Benfica Lissabon bestätigt. Demnach zahlen die Königlichen 15 Millionen Euro Ablöse für den 63-Jährigen.

Eine offizielle Bestätigung der Madrilenen steht noch aus. Florentino Pérez hatte nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten aber bereits angekündigt, dass Mourinho wieder Trainer werde. Außerdem hatte Real sich am vergangenen Dienstag offiziell von Coach Álvaro Arbeloa getrennt, wodurch der Platz auf der Trainerbank frei wurde.