Ex-Profi: "Olise zu Real Madrid? Ich würde es unterstützen"

SPORT1 14.07.2026 • 09:55 Uhr Immer wieder keimen Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung von Michael Olise durch Real Madrid auf. Nun hat Claude Makelele verraten, dass er den Franzosen schon vor langer Zeit empfohlen hat.

Claude Makelele hat sich mit einer klaren Transferempfehlung an Real Madrid gewandt. Im Gespräch mit Marca verriet der frühere Mittelfeldspieler der Königlichen, dass er schon früh versucht habe, Michael Olise nach Madrid zu lotsen – lange vor dessen Durchbruch beim FC Bayern und in der französischen Nationalmannschaft.

„Michael Olise zu Real Madrid? Ich würde es unterstützen. Ich hatte die Gelegenheit, mit Präsident Florentino zu sprechen, und habe ihm gesagt: Wenn Geld da ist, um es für nur einen Spieler auszugeben, dann sollte es Olise sein“, sagte Makelele.

Der 53-Jährige, der einst selbst für Real Madrid, den FC Chelsea und Paris Saint-Germain spielte, erklärte seine Begeisterung für Olise mit der Wirkung, die dieser auf ein Spiel hat: „Olise gibt mir das Gefühl zurück, Fußball zu schauen, und erinnert mich daran, wer wir als Kinder waren. Talent, Freiheit, Qualität, Effizienz. Wenn er nicht auf dem Platz steht, merkt man seine Abwesenheit.“ Zudem schwärmte Makelele von Olises Unberechenbarkeit: Wie Lionel Messi könne er „jederzeit etwas machen, das niemand erwartet hat“.

Ballon-d’Or? Diesen Wunsch hat Makelele

Auch in der Debatte um den Ballon d’Or bezieht der französische Ex-Nationalspieler Position – und setzt auf Kylian Mbappé. „Ich würde mir wünschen, dass er ihn gewinnt. Er hat mit Real Madrid in dieser Saison nicht viele Titel gewonnen, aber was er bei dieser WM leistet, ist außergewöhnlich“, betonte Makelele.