Kein Wechsel zu Barcelona: Simeone will Álvarez halten

SID 18.08.2026 • 14:22 Uhr Der Klub müsse "eine Mannschaft um den Stürmer aufbauen".

Für den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick bleibt der Wunschtransfer von Stürmer Julián Álvarez in diesem Sommer wohl unerreichbar. Atlético Madrid schließt eine Freigabe des argentinischen Vizeweltmeisters weiterhin aus, das unterstrich Trainer Diego Simeone am Dienstag.

„Er ist unser bester Offensivspieler“, sagte der 56-Jährige: „Wir müssen versuchen, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen.“ Simeone stellte sich damit hinter die kompromisslose Haltung von Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín. „Wenn der Klubbesitzer so klar spricht, gibt es nichts mehr hinzuzufügen“, sagte Simeone: „Es ist wie vor Gericht. Das ist eine Einstellung des Verfahrens.“

Gil Marín hatte während der Weltmeisterschaft erklärt, er werde „weder 100 noch 150 noch 200 Millionen“ Euro für Álvarez akzeptieren. Dieser wird seit Monaten von Barça umworben, das einen Ersatz für Robert Lewandowski sucht. Auch Real Madrid hatte bereits einen Vorstoß gewagt.

Mit Blick auf Barcelona hatte Atlético im Juli gar eine Beschwerde beim Weltverband FIFA eingereicht, das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Madrilenen sahen demnach eine unzulässige Kontaktaufnahme mit dem Spieler: Barcelona habe versucht, Álvarez dazu zu bewegen, seinen Abschied zu erzwingen.